OM - PSG : Le Real Madrid ne lui a jamais fait vivre ça !

Marco Asensio (28 ans) a raflé les plus prestigieux trophées au Real Madrid dans un Santiago Bernabeu en fusion et notamment les jours de Clasico face au FC Barcelone, l'éternel rival. Cependant, l'attaquant du PSG aux deux Classiques joués face à l'OM avoue ne jamais avoir connu une telle expérience sportive.

Après sa formation à Majorque, le natif de Palma a vécu son rêve : arborer la tunique merengue. Au terme de huit saisons au Real Madrid, incluant en exercice en prêt à l'Espanyol Barcelone, Marco Asensio a signé au PSG à l'été 2023 avec à son actif une flopée de Clasico disputés contre le FC Barcelone de l'autre côté des Pyrénées.

«Quand nous sommes revenus à Paris, l'accueil des supporters a été incroyable»

La saison dernière, Marco Asensio a participé à un sans-faute du PSG contre l'OM. Que ce soit au Parc des princes (4-0) ou à l'Orange Vélodrome (2-0), les hommes de Luis Enrique n'avaient pas tremblé face à l'ennemi historique. Et l'ambiance ainsi que l'atmosphère autour de cette rencontre particulière entre deux géants du football français sont deux choses qu'Asensio n'aurait vécu nulle part ailleurs, même pas au Real Madrid. Les médias du PSG lui ont demandé quels souvenirs avait-il en tête de son premier Classique en marge du déplacement des Parisiens à Marseille dimanche soir. « De très bonnes sensations ! Nous savions que cela allait être un match difficile. Je pense que notre équipe avait été très bonne, très concentrée. On avait réalisé un grand match et on avait mérité de gagner. Quand nous sommes revenus à Paris, l'accueil des supporters a été incroyable et c'est quelque chose dont je garde un très bon souvenir ».

«C'était la première fois que je vivais une telle expérience»

« C'était incroyable, pour être honnête. C'était la première fois que je vivais une telle expérience. C'était un très beau moment de communion entre les supporters et les joueurs, et j'espère que nous pourrons renouveler l'expérience cette année. ». a reconnu Marco Asensio à PSG TV. Reste à savoir si les souvenirs du premier choc entre l'OM et le PSG dimanche soir au Vélodrome seront tout aussi bons pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.