OM : «Impressionnant», le PSG hallucine à Marseille

Dimanche soir, Luis Enrique découvrait le stade Vélodrome pour son premier Classique à l'extérieur. Un choc que le PSG a remporté (2-0) dans la douleur et dans une ambiance toujours aussi chaude à Marseille. D'ailleurs, le coach espagnol reconnaît avoir été impressionné par l'atmosphère de l'enceinte marseillaise.

C'était une première pour Luis Enrique ! Le technicien espagnol dirigeait effectivement son premier OM-PSG en tant qu'entraîneur du club parisien. C'était donc la première fois qu'il découvrait le Vélodrome. Et malgré la victoire du PSG (2-0), Luis Enrique reconnaît avoir été impressionné par l'ambiance de l'enceinte marseillaise.

Luis Enrique est impressionné par le Vélodrome

« J’ai beaucoup entendu parler de l’ambiance ici, oui. C’était impressionnant. C’est bien pour nos joueurs d’avoir l’opportunité de jouer dans une telle ambiance. C’était bien », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Prime Video , avant d'analyser la prestation de son équipe.

«Notre première mi-temps n’était pas bonne»