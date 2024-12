Nouvelle stupeur à venir au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov peinent à donner satisfaction cette saison dans les buts du PSG, Luis Enrique pourrait réserver une nouvelle surprise monumentale à ce poste dans les semaines à venir. Le technicien espagnol serait prêt à donner du temps de jeu à Arnau Tenas, le troisième dans la hiérarchie actuelle des gardiens du PSG.

Et si le PSG préparait une surprise de taille pour essayer de retrouver au plus vite des résultats satisfaisants ? Le club de la capitale reste sur deux matchs sans victoire contre le Bayern Munich (défaite 1-0) et le FC Nantes (1-1), et doit notamment gérer l’épineuse question des gardiens. Gianluigi Donnarumma ne cesse d’être contesté pour ses bourdes à répétition en Ligue des Champions, tandis que Safonov s’est lui aussi rendu fautif lors de la défaite du PSG à Munich .

Tenas relancé à la surprise générale ?

Selon les révélations du Parisien, Luis Enrique n’exclut pas de relancer la hiérarchie des gardiens de but au PSG et d’accorder du temps de jeu à… Arnau Tenas ! D’ailleurs, un proche du portier espagnol de 23 ans s’est livré à ce sujet dans les colonnes du quotidien : « C’est un animal compétitif. Son heure viendra, il sera prêt. Même s’il ne ressent aucune pression, il est très ambitieux et s’entraîne pour être là quand l’équipe aura besoin de lui », indique cette source proche de Tenas.

« Il n’aura pas peur »

Aureli Altimira, qui avait formé le gardien espagnol du PSG au FC Barcelone, promet lui aussi du lourd si Luis Enrique décide effectivement de lui faire confiance : « S’il joue, je suis convaincu qu’il n’aura pas peur. Même s’il peut commettre des erreurs, il continuera à être courageux et déterminé. Je vois des similitudes dans sa façon d’être avec Victor Valdes, qui était un inconnu lorsqu’il a été promu de l’équipe réserve à l’équipe première du Barça. Pour moi, c’est l’un des meilleurs gardiens en termes d’ambition, de personnalité et d’esprit de décision ». Reste à savoir si Arnau Tenas aura effectivement du temps de jeu au PSG…