Messi dégoupille en interne, le PSG calme le jeu

Arnaud De Kanel

Ça chauffe au PSG ! Depuis plusieurs matchs, les résultats ne suivent plus et le vestiaire implose. Superstar de l'effectif, Lionel Messi aurait eu une altercation avec son coéquipier Vitinha dernièrement. Malgré cela, c'est une toute autre ambiance qui régnerait dans le vestiaire parisien. Les dirigeants du PSG peuvent donc souffler.

Moins en vue sur le terrain depuis le retour de la Coupe du monde, Lionel Messi fait parler de lui en dehors du rectangle vert. Outre ses envies de départ du PSG, le septuple Ballon d'Or se serait accroché avec son coéquipier Vitinha. Un craquage qui laissait envisager le pire sur l'ambiance au sein du vestiaire. Mais finalement, les tensions se seraient apaisées.

Messi s'embrouille avec Vitinha

Les entrainements se déroulent sous haute tension au PSG. Selon L'Equipe , Lionel Messi n'aurait pas apprécié un contact appuyé de Vitinha et il lui aurait fait savoir. Une scène loin d'être anodine et qui laisse transparaitre le pire. Or, tout irait bien, du moins mieux, au PSG.

Aucune tension dans le vestiaire