Mercato - PSG : L’entraîneur de la saison prochaine déjà connu ?

Malgré la nouvelle déconvenue du PSG face au Bayern Munich et son parcours très compliqué cette saison en Ligue des Champions, l’avenir semble tout tracé pour Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi lui a récemment apporté son soutien le plus total, et le coach espagnol semble avoir lui aussi vendu la mèche quant à sa présence sur le banc du PSG l’an prochain.

« C’est sûr qu’il restera (...) Luis Enrique est là, avec nous. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver », confiait Nasser Al-Khelaïfi en début de semaine sur Canal + au sujet de Luis Enrique et de son futur au PSG, qui dépendait d’une éventuelle élimination en Ligue des Champions. Finalement, il n’en est rien, et le principal intéressé a confirmé cette tendance mardi soir après la défaite contre le Bayern Munich (1-0).

Luis Enrique vend la mèche pour son avenir

« Être entraineur du PSG est un grand privilège. Sachez que la pression que je m’impose est supérieure à celle de n’importe qui. Je ne suis pas là juste pour passer le temps, et je pense que c’était déjà le cas de mes prédécesseurs. Je veux gagner des matchs et des titres avec mon équipe », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse, qui reste donc focalisé sur son projet à long-terme au club.

« Les titres qui arriveront à l’avenir »

« Je ne pense pas aux titres qui arriveront à l’avenir, mais ceux de l’année en cours. Je veux être compétitif dès maintenant », poursuit Luis Enrique. Il paraît donc assez clair qu’il continuera à entraîner le PSG la saison prochaine.