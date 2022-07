Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Nouvelle confirmation sur le choix de Galtier

Publié le 7 juillet 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Au contraire de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier compte instaurer une hiérarchie stricte entre ses gardiens de but. Ainsi, Gianluigi Donnarumma devrait être le portier numéro un du PSG en 2022-2023, tandis que Keylor Navas devrait être poussé vers la sortie. Et si Luis Campos parvient à trouver preneur pour l'ancien pensionnaire du Real Madrid, Sergio Rico devrait devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Mauricio Pochettino a été confronté à un énorme dilemme lors de la saison 2021-2022. Disposant de deux gardiens de classe mondiale - à savoir Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma - au PSG, le coach argentin a préféré les faire jouer équitablement, sans instaurer de hiérarchie strictes entre eux. Arrivé au PSG cette semaine, Christophe Galtier ne compte pas du tout suivre l'exemple de Mauricio Pochettino.

Gianluigi Donnarumma, le gardien numéro 1 de Christophe Galtier ?

Comme il l'a expliqué très clairement lors de la conférence de presse de sa présentation, Christophe Galtier va désigner un gardien numéro un et une doublure. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif » , a déclaré le nouvel entraineur du PSG. Et à en croire L'Equipe , Christophe Galtier aurait déjà tranché entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas pour le rôle de gardien numéro un.

Campos essaie de boucler le transfert de Keylor Navas

D'après L'Equipe , Christophe Galtier aurait choisi de faire confiance à Gianluigi Donnarumma pour endosser le rôle de gardien titulaire au PSG en 2022-2023. Ainsi, Luis Campos devrait s'activer cet été pour trouver un nouveau point de chute à Keylor Navas, car ce dernier pourrait ne pas accepter sa place de doublure. Toutefois, le conseiller football du PSG devrait avoir du mal à se séparer de l'ex-portier du Real Madrid. En effet, les clubs ne seraient pas vraiment emballés par l'idée de recruter Keylor Navas, qui serait évalué à 10M€ par Luis Campos et qui percevrait un salaire XXL de 10M€ bruts annuels. Autant d'indiscrétions confirmées par Mundo Deportivo .

Sergio Rico veut être la doublure de Donnarumma au PSG