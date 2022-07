Foot - PSG

PSG : Voilà à quoi va ressembler la révolution à Galtier

Publié le 6 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

A peine nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier s'est prononcé en conférence de presse. Et l'ancien coach de l'OGC Nice n'a pas perdu de temps pour annoncer la couleur pour son projet à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Galtier sait ce qu'il veut.

Après de longues semaines d'attente, l'officialisation est enfin tombée. Christophe Galtier est bien le nouvel entraîneur du PSG, il succède à Mauricio Pochettino sur le banc parisien où il a signé un contrat de deux ans. De nombreux changements sont ainsi attendus à Paris avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, mais surtout d'une nouvelle rigueur. Accompagné de Luis Campos, qu'il retrouve après l'avoir côtoyé durant trois saisons au LOSC, Christophe Galtier entend bien se faire respecter.

La rigueur est attendue

Présent en conférence de presse pour la première fois dans le rôle d'entraîneur du PSG, Christophe Galtier a ainsi rappelé son exigence : « On essaye d'anticiper certaines questions, mais celle-là… (rires). Anti bling-bling ? Je suis exigeant, j'aime travailler, mais j'aime surtout que les joueurs soient heureux. A travers notre travail, notre relation, je veux un vestiaire heureux. Pour ça, je pense que l'effectif doit être réduit, on en a beaucoup parlé avec la direction. On ne peut pas avoir toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Ils sont malheureux. On va faire en sorte de trouver la bonne taille de l'effectif pour que tout le monde puisse participer à cette saison . » Et de l'exigence, il en faudra pour gérer les stars parisiennes.

La gestion des stars n'effraie pas Galtier

Mais cela n'effraie pas Christophe Galtier qui annonce clairement la couleur : « Avant tout, ce sont des joueurs qui veulent gagner, jouer, prendre du plaisir. Je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires avec beaucoup d'égos, et c'est un privilège d'avoir un effectif pareil pour un entraineur. Il faut partager, échanger, mais aussi imposer. Il n'y aura pas de compromis par rapport à ce que doit être la force du groupe. Il faut un projet commun sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter, et je sais que j'aurai l'appui de toute la direction pour prendre la décision qui s'imposera à partir du moment où un joueur, quel qu'il soit, ne se pliera pas au projet . »

Galtier va trancher pour les gardiens

Parmi les cas sensibles à rapidement gérer, il y a celui du poste de gardien de but. En effet, la saison dernière, Mauricio Pochettino avait opté pour une rotation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Mais Christophe Galtier va trancher : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. » Si l'identité du portier titulaire n'est pas connue, une chose est sûre, l'alternance c'est fini.

