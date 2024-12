Mercato : Le PSG prépare un transfert à 62M€ cet hiver

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si c'était lui le gros coup de l'hiver ? Frustré par sa situation à Chelsea, Christopher Nkunku serait dans le viseur du PSG. L'ancien titi pourrait faire son grand retour dans son club formateur. Des négociations sont en cours pour tenter de trouver la meilleure solution pour l'ailier, valorisé 62M€.

Christopher Nkunku vit un grand paradoxe. Depuis le début de la saison, l’ailier français frappe à chacune de ses sorties en Ligue Europa Conférence. Cinq buts en quatre matches, les statistiques sont excellents. Mais en Premier League, la donne est différente. En raison de la concurrence folle qui existe à Chelsea, Nkunku est réduit à quelques minutes, ce qui a tendance à l’agacer. En réponse, Enzo Maresca a répondu ceci : « Moi, j'aimerais avoir les cheveux longs. C'est comme ça. On veut partager les minutes avec chacun d'entre eux. On a envie de les rendre tous heureux, même si ce n'est pas toujours possible ».

Le PSG s'attaque à Nkunku

La porte semble donc bien bloquée pour Nkunku, cantonné à quelques rencontres européennes. Comme annoncé par TBR Football, le joueur tricolore est frustré par sa situation et pourrait profiter du prochain mercato pour se faire la malle. L’ailier ne souhaite pas quitter Chelsea, mais la situation pourrait le pousser dans les bras d’une ex. En effet, le PSG surveillerait sa situation et des intermédiaires auraient questionné Nkunku au sujet d’un retour. Il y a quelques mois, l’international français avait évoqué son attachement toujours intact au club parisien : « Je ne sais pas quoi répondre à ça mais oui le PSG ça reste un grand club, mais il n’y a pas eu d’approches, rien du tout».

Une bonne pioche pour Luis Enrique ?

Son manque de temps de jeu et la fermeté de Maresca pourraient le pousser à évaluer cette option. En tout cas, Nkunku ferait le plu grand bien au PSG et à Luis Enrique, dont l’équipe manque justement d’efficacité. « Il est allé dans un club à 75 joueurs là. Je rappelle qu’il était parti du PSG aussi parce qu’il y avait beaucoup de très très bons joueurs. Peut-être que le PSG va le récupérer. Il a une vraie technique très intéressante » a déclaré Daniel Riolo. Mais la formation parisienne, qui ne souhaite plus faire de folie, en fera-t-elle pour Nkunku, valorisé 62M€ ? L’hiver promet d’être chaud dans ce dossier.