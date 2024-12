Mercato : Kolo Muani va provoquer deux transferts au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique pourrait enfin recruter un numéro 9 cet hiver. Confronté au manque d'efficacité de son équipe, le coach du PSG serait revenu sur sa décision et envisagerait de relancer la piste Victor Osimhen, pourtant prêté à Galatasaray. Mais selon Jérôme Rothen, le recrutement d'un attaquant est conditionné au départ de Randal Kolo Muani.

Le mercato d’hiver approche et les premières rumeurs fleurissent déjà dans les médias. Ce qui est sûr, c’est que le club parisien envisage de bouger, notamment en cas de départ de Milan Skriniar cet hiver. Un défenseur central pourrait être recherché. Selon Daniel Riolo, Luis Enrique aurait finalement baissé les bras et accepté de cibler un numéro 9 pour pallier le manque d’efficacité de son équipe. Pour le journaliste, le PSG pourrait bien relancer la piste menant à Victor Osimhen, pourtant prêté à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison.

Luis Enrique aurait retourné sa veste

« Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort, et notamment sur un dossier qu'il n'a pas voulu au mois d'août et qui évolue aujourd'hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu'il coûtait cet été, c'est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l'été dernier. De Laurentiis demandait 220 millions d'euros pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant le package, c'est fini. Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n'est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse » a confié Riolo sur RMC.

Kolo Muani va dicter le mercato du PSG

Durant son émission, Jérôme Rothen n’a pas confirmé la piste Osimhen, mais a précisé que ce transfert ne sera rendu possible que grâce à un départ de Randal Kolo Muani. « Sur le mercato, on entend beaucoup de choses. Mais S'il n'y a pas de départ de Kolo Muani, il n'y aura aucune arrivée. Si oui, il est possible qu’il y ait un ou deux joueurs qui arrivent. C'est clair et net. La politique du club ne va pas changer en cas d'arrivées, ce sera des jeunes à fort potentiel. Ils veulent prendre les meilleurs jeunes en Europe pour les faire progresser » a confié l’ancien joueur du PSG lors de Rothen S’Enflamme.