Mbappé - PSG : Il avait prédit la catastrophe

Dimanche soir, Kylian Mbappé disputait sa dernière rencontre sur la pelouse du Parc des Princes avec la tunique parisienne. Et si le CUP a rendu un bel hommage au capitaine de l’équipe de France, le PSG n’avait en revanche rien prévu. Un beau gâchis qu’avait prédit Daniel Riolo.

Le PSG révèle un problème avec Mbappé https://t.co/juhWv8h90I pic.twitter.com/foreUcqJsQ — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Toute l’année, vous avez une bataille d’ego»

« Toute l’année, vous avez une bataille d’ego entre un président Al-Khelaïfi, qui a toujours été dépassé, un entraîneur qui arrive avec un boulard surdimensionné, et Mbappé qui est sur une autre planète dans ce domaine », rappelle dans un premier temps le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter un couche.

«Tout a été gâché»