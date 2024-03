Mbappé : Le PSG reçoit un gros avertissement !

Pierrick Levallet

Sorti vainqueur de sa double confrontation contre la Real Sociedad, le PSG sera opposé au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Certains voient le club de la capitale comme favori au vu de la forme de Kylian Mbappé. Mais en Espagne, on estime que le Barça n'a rien à envier à l'équipe de Luis Enrique.

Après avoir battu la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouvera un autre club espagnol en quarts. Le club de la capitale sera opposé au FC Barcelone, que Kylian Mbappé a déjà terrassé par le passé. Certains voient le PSG comme le grand favori de cette double confrontation.

Le Real Madrid dit non, Mbappé s’est décidé https://t.co/l4ANE6amIL pic.twitter.com/83Cob9NF3e — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Nouveau choc PSG - FC Barcelone en Ligue des champions

Mais le match est loin d’être gagné d’avance. En effet, le FC Barcelone est dans une forme étincelante en ce moment. Le club culé est sur une série de 10 matchs sans la moindre défaite (la dernière remonte au 27 janvier dernier contre Villarreal). Et en Espagne, on estime que l’équipe de Xavi est plus qualitative que celle de Luis Enrique malgré la présence de Kylian Mbappé côté PSG.

«Le onze titulaire du Barça est meilleur»