Mbappé : Le PSG fait une annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec la direction du PSG à qui il réclame 55M€ de primes et salaires impayés, Kylian Mbappé n’est plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale. Et pourtant, dans la presse espagnole, Luis Enrique n’a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage.

Après une belle histoire qui aura duré sept ans, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés dans un contexte très tendu l’été dernier. Le capitaine de l’équipe de France a déçu beaucoup de monde au club en décidant de ne pas prolonger son contrat pour s’engager libre au Real Madrid, mais le malaise ne s’est pas arrêté là entre Mbappé et le PSG, puisqu’il prend désormais une tournure judiciaire.

Départ de Mbappé : Le PSG préparait bien un transfert à 200M€ https://t.co/SY9abVCRbS pic.twitter.com/nAvsYfLOZz — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Mbappé-PSG, c’est la guerre

En effet, l’attaquant tricolore de 25 ans réclame 55M€ au PSG, une somme qui correspond à des salaires et des primes impayés par son ancien employeur. Aucune médiation n’a pu être trouvée dans ce dossier, qui pourrait donc se terminer bientôt aux prud’hommes. Mais pendant ce temps, Mbappé a un droit à un vibrant hommage au PSG.

« Un joueur merveilleux »

Interrogé par Movistar +, Luis Enrique a confié tout le bien qu’il pensait de Mbappé :« C’est un joueur merveilleux, c’est dommage qu’il soit parti à Madrid, mais c’est la vie, les décisions des autres, il faut les accepter. Qu’il réussisse, je n’ai rien à lui reprocher. Il nous a conditionnés. Il a toujours été très ouvert, un leader, sportivement et humainement », lâche le coach espagnol du PSG. Un hommage assez inattendu.