Mbappé : La nouvelle star du PSG, c'est lui !

Cet été, Kylian Mbappé a donc quitté le PSG. Après 7 ans passés avec le club de la capitale, l'attaquant de 25 ans est parti rejoindre le Real Madrid, réalisant là son rêve d'enfance. Forcément, pour le PSG, c'est une énorme perte. A Paris, on se cherche donc une nouvelle star et si celle-ci se trouvait finalement sur le banc de touche en la personne de Luis Enrique. C'est ce que pense Benoit Cheyrou.

Du côté du PSG, c'est une nouvelle ère qui a débuté. En effet, désormais, le club de la capitale doit évoluer sans Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat et n'ayant pas voulu prolonger, le Français s'est envolé pour le Real Madrid, laissant alors un énorme vide au sein du club de la capitale. Mais comment remplacer Mbappé ? Alors que le PSG se cherche une nouvelle star, ce rôle pourrait être repris... par Luis Enrique.

« C’est lui, à mon avis, la vraie star de cette équipe, désormais »

Se confiant pour Le Figaro, Benoit Cheyrou a évoqué ce nouveau PSG sans Kylian Mbappé. Et à ses yeux, c'est désormais Luis Enrique la star du club de la capitale : « Quand il y a un joueur comme Kylian Mbappé sur le terrain, l’équipe adverse va faire des prises à deux ou à trois sur ce joueur parce qu’on sait qu’il est capable de faire plus de différences que n’importe quel autre joueur, donc ça crée des espaces pour d’autres joueurs, et certains en ont profité la saison dernière. Là, ça va être un peu plus réparti. Je pense que le coach, Luis Enrique, a bien tout maîtrisé, et c’est lui, à mon avis, la vraie star de cette équipe, désormais ».

« Il essaye de piéger les adversaires »

« Il fait beaucoup tourner, il essaye de piéger les adversaires. On a vu sur le premier match que le banc était plus fort que les joueurs au départ, donc être plus dans la surprise en termes de composition d’équipe et d’animation, plutôt que se reposer sur un seul joueur. Et je pense que ce n’était même pas le cas. C’est d’ailleurs pour ça que Mbappé n’a pas participé à toutes les rencontres en fin de saison », a-t-il ensuite ajouté sur Luis Enrique.