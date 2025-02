Mbappé : «Il a pris perpète», c’est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine campagne médiatique, Jamel Debbouze a eu l'occasion de s'exprimer sur sa relation avec Kylian Mbappé. Un joueur qu'admire son fils, Léon, membre de l'Association PSG. Le rejeton aurait été subjugué par les accélérations supersoniques de l'ailier tricolore, notamment au moment de la rencontre face à l'Argentine lors du Mondial 2018.

L’acte de naissance de Kylian Mbappé au plus haut niveau a eu lieu le 30 juin 2018. Doté de jambes de feu, l’ailier alors âgé de 19 ans, avait impressionné la planète football en prenant à défaut la formation argentine de Lionel Messi, totalement impuissante face aux accélérations du prodige, et en offrant la qualification à son équipe pour les quarts de finale du Mondial.

Le fils de Jamel Debbouze choqué devant son écran

Fils de Jamel Debbouze, Léon était devant son écran. La performance de Kylian Mbappé allait profondément le marquer. Jusqu'à influencer sa propre carrière puisque Léon est aujourd'hui membre de l'Académie PSG.

« Kylian s'est transformé en scooter »

« Je me souviendrai toute ma vie de mon fils quand il a vu Kylian se transformer en scooter contre l’Argentine en 2018 : il a poussé son chapeau de Luffy et s’est approché de la télévision la bouche et les yeux grands ouverts. Il a pris perpète sur une action ! » a confié Jamel Debbouze au cours d'un entretien accordé à La Tribune du Dimanche.