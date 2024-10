«Marqué à vie» par l’OM, un joueur du PSG se lâche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de son 100e match avec le PSG, Vitinha est revenu sur plusieurs moments forts de ses deux premières saisons avec le club de la capitale. L'un d'entre eux est évidemment son but à Marseille lors du Classique remporté contre l'OM le 31 mars dernier (2-0). Un but dont il se souviendra toute sa vie comme il le raconte.

Recruté pour 40M€ en provenance du FC Porto en 2022, Vitinha a déjà disputé son 100e but avec le PSG à l'occasion du déplacement à Nice dimanche (1-1). L'occasion pour le milieu de terrain portugais de revenir sur certains de ses meilleurs moments avec le club de la capitale. A commencer par son premier Classique contre l'OM. C'était le 16 octobre 2022 au Parc des Princes avec à la clé une petite victoire du PSG (1-0).

«C’était beau !»

« Il y a toujours une très grande ambiance au Parc des Princes, mais dans un Classique, on sent une différence. Tout comme en Champions League. Ces grands matches sont toujours des moments particuliers. Mais je le savais avant de venir ici, cette rivalité est très forte et très importante. J’avais déjà connu cela au Portugal. Quand on joue ces matches, il faut tout donner, voire même un peu plus encore ! Je suis très heureux d’avoir remporté mon premier Classique. C’était beau ! », lance-t-il au micro de PSG TV.

«Je me souviendrai de ce but toute ma vie»

Autre souvenir mémorable avec l'OM pour Vitinha, son premier but dans un Classique. C'était au Vélodrome le 31 mars 2024. Réduit à 10 après l'expulsion de Lucas Beraldo, le PSG avait ouvert le score grâce à Vitinha au retour des vestiaires. Et le Portugais n'est pas prêt de l'oublier : « Ces moments, dans une saison, marquent véritablement. Je me souviendrai de ce but toute ma vie. Il y a eu beaucoup de moments importants dans ma carrière, et celui-là en fait partie. Nous sommes en plus à dix contre onze, pendant un long moment, et nous parvenons à marquer deux fois. Gagner à l’extérieur, dans ses conditions, et à Marseille en plus, c’était spécial. Et même le but, je ne marque pas beaucoup comme ça. Je récupère le ballon, on part en contre et ça va vite. C’est un beau but, et important ».