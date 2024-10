Luis Enrique révèle son «erreur» avec le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a repris son fauteuil de leader en l'emportant, à domicile, face au Racing Club de Strasbourg (4-2). Après une première période délicate, le club de la capitale a accéléré au retour des vestiaires grâce notamment au changement tactique opéré par Luis Enrique. Le technicien espagnol en a dit plus sur sa stratégie.

Après la défaite sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions le 1er octobre dernier, Luis Enrique avait refusé de parler tactique, remballant la journaliste de Canal +, Margot Dumont. Mais ce samedi, le coach du PSG s’est montré plus bavard. Certainement parce que son équipe l’a largement emporté, au Parc des Princes, face à une dangereuse équipe de Strasbourg qui, sous les ordres de Liam Rosenior, se caractérise par un incessant pressing et une forte activité sur le terrain.

Mercato : Indésirable au PSG, il se lâche après son départ https://t.co/5yTVrThhvo pic.twitter.com/eTvJCwFMi0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Le PSG a souffert en première mi-temps

Et justement, le PSG a eu du mal à se défaire de la pression strasbourgeoise en première période. « Oui, le souci était de se sortir de leur pressing mais, dans le même temps, ils font ça de manière très agressive et si tu arrives à surmonter ça de façon créative, tu te retrouves avec des supériorités numériques et tu peux te créer des occasions. Je pense qu'on s'en est créés pas mal en première période mais on l'a fait encore bien mieux en seconde période. » a confié Luis Enrique.

« Il fallait qu'on fasse ça dès la première minute »

Mais le coach du PSG est parvenu à trouver la solution en jouant notamment dans leur dos. « Oui mais c'est mon erreur : il fallait qu'on fasse ça dès la première minute, pas seulement en seconde période. Mais je suis très content parce qu'on prépare un match de Champions League et on a pu donner du temps de jeu à certains joueurs » a reconnu Luis Enrique au micro de DAZN.