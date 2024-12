Luis Enrique - PSG : Une grande décision est prise !

Axel Cornic

Le moral ne semble pas être au beau fixe au sein du Paris Saint-Germain, surtout en ce qui concerne Luis Enrique, qui traverse sa première très grosse crise depuis son arrivée il y a un an et demi. Mais s’il ne semble plus avoir une totale confiance de son vestiaire, le technicien espagnol peut encore compter sur les dirigeants parisiens.

On n’a plus vu une victoire du PSG depuis le 22 novembre dernier et le succès au Parc des Princes face au TFC (3-0). Les hommes de Luis Enrique restent en effet sur une défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0), puis un match nul assez surprenant en Ligue 1, contre le FC Nantes (1-1). Forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la crise éclate...

Une position de plus en plus fragilisée

Et le premier concerné semble être Luis Enrique, régulièrement critiqué pour ses choix à la tête du PSG. Plusieurs médias assurent qu’il y aurait une réelle cassure entre le coach parisien et son vestiaire, qui semblait jusque-là le soutenir contre vents et marées. Certains joueurs ne comprendraient plus la direction qu’il souhaite prendre et son management à poigne irriterait de plus en plus, comme un certain Gianluigi Donnarumma dont le statut a été remis en cause.

Le PSG et Luis Enrique veulent se montrer positifs !

La situation serait radicalement différente du côté des dirigeants ! D’après les informations de RMC Sport, Luis Enrique les aurait rencontrés tout récemment pour discuter de la situation que traverse le club et une décision aurait notamment été prise. Il faudra en effet se montrer plus positif dans les semaines à venir, que ce soit dans le discours de l’entraineur face à la presse, mais également de la part des dirigeants. Ça a d’ailleurs déjà commencé, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui a multiplié les prises de parole ces derniers jours.