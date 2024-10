Luis Enrique - PSG : Il règle ses comptes en direct !

Thomas Bourseau

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots lundi soir pendant la diffusion de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Le consultant de la radio et champion du monde 98 s’est attaqué à Luis Enrique. À ses yeux, l’entraîneur du PSG fait ce qu’il veut et ne cesse de se contredire. Il ne voit pas de progression quant à son projet de jeu et se montre très limite dans sa communication.

Luis Enrique n’a pas un fan en la personne de Christophe Dugarry. Les deux hommes se sont brièvement croisés dans le vestiaire du FC Barcelone en 1997 et le champion du monde 98 n’a jamais dissimulé sur les ondes de RMC le fait qu’il n’aimait pas l’état d’esprit et le comportement de l’actuel entraîneur du PSG. Ce lundi, pour l’émission Rothen s’enflamme, Dugarry a expliqué en avoir marre de voir les discours changeants d’Enrique au PSG.

«Il se fixe ses propres objectifs, puis se les enlève, se les remet»

« Ce qui me dérange avec Luis Enrique, c’est que j’ai l’impression d’avoir Dédé l’embrouille en face de moi. Il est toujours en train d’essayer de me feinter et de me dribbler. C’est ce qui m’agace. Il se fixe ses propres objectifs, puis se les enlève, se les remet. Il dit des choses puis son contraire ». a dans un premier temps regretté Christophe Dugarry avant d’évoquer le mur qu’il ne cesse de mettre avec le monde extérieur au PSG. « Quand il est de bonne humeur, ses conférences de presse sont intéressantes et tu peux discuter avec lui puisqu’il est souriant et sympa. Et puis quand les choses ne se passent pas comme il veut, il ne parle plus à personne. Et puis il s’en prendra à (Ousmane) Dembélé, à la journaliste (ndlr Margot Dumont), à Pierre Paul ou Jacques, tu ne sais pas ».

«Je n’arrive pas à comprendre où veut en venir Luis Enrique»

Pour finir, Christophe Dugarry a profité de sa présence à l’antenne via RMC afin de s’attarder sur les incohérences tactiques avec Nuno Mendes notamment et l’énigme Fabian Ruiz à ses yeux. « Je suis prêt à attendre tout le temps qu’il faut pour Luis Enrique, ça ne me pose aucun problème, j’ai tout mon temps. Le jeu, je n’ai pas l’impression que je vois un immense progrès collectivement. Je n’ai pas le sentiment ou cette impression là. Il se compare avec Arteta, Guardiola, avec Arsenal et tout ça. J’ai l’impression qu’il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes de continuer avec Nuno Mendes dans ce poste et lui le met en troisième défenseur central pour l’empêcher de prendre son couloir. Je ne comprends pas, il y a un problème. Que Ruiz aussi fort et impressionnant en équipe d’Espagne, là il se dribble tout seul et que tout ce qu’il fait est mou. Je n’arrive pas à comprendre où veut en venir Luis Enrique. Et dès qu’il est au pied du mur et qu’il faut expliquer aux supporters, il n’y a plus rien ».