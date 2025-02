Luis Enrique : La grosse décision pour le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Rennes afin d’y affronter le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (21h10). Si Luis Enrique a rapidement averti que cette rencontre déséquilibrée ne serait pas une promenade de santé, le coach espagnol a également décidé de mettre trois joueurs au repos avant les prochaines échéances.

Le PSG doit enchaîner. Quelques jours seulement après sa belle victoire en championnat sur la pelouse de l’OL (2-3), le club de la capitale met désormais le cap sur Rennes. Ce mercredi soir, Paris rencontre le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France au Rohazon Park. Dans une rencontre qui s’annonce clairement déséquilibrée, le coach parisien Luis Enrique a rappelé que cette dernière ne serait pas si aisée que cela pour les siens.

Luis Enrique méfiant avant le Stade Briochin

« C’est simple en ce moment, surtout en Coupe de France. Plus de la moitié des équipes de Ligue 1 est déjà éliminée. On a souffert contre Espaly et Le Mans. Et notamment contre Espaly d’ailleurs. Il n’est donc pas possible de se détendre. On espère que le terrain permettra de jouer un bon match. Mais on va souffrir demain (mercredi), c’est sûr, c’est toute la difficulté de la Coupe de France », a ainsi confié le coach du PSG en conférence de presse au cours des dernières heures.

Trois joueurs laissés au repos

Toutefois, Luis Enrique compte bel et bien mettre en place sa rotation ce mercredi soir. Certains joueurs comme Lucas Hernandez, Matvey Safonov, Gonçalo Ramos devraient être titulaires, ainsi que plusieurs jeunes. Car le coach du PSG le sait, les prochaines rencontres face à Lille et Liverpool seront cruciales. D’ailleurs, comme le révèle RMC Sport, trois joueurs vont être ménagés par Luis Enrique. En effet, le coach espagnol a décidé de laisser Vitinha, mais aussi Kang-In Lee et Gianluigi Donnarumma en repos pour ce déplacement en terres bretonnes.