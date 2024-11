Luis Enrique annonce un joueur de «très haut niveau» au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marquinhos a trouvé son nouveau partenaire en défense centrale. Recruté cet été, Willian Pacho a connu une nouvelle titularisation ce samedi soir, face au RC Lens, et s'impose doucement au sein du PSG. En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique lui a rendu hommage, tout en donnant son avis sur cette charnière.

Une charnière s’impose doucement au PSG. Face au RC Lens ce samedi (1-0), le duo composé de Marquinhos et de Willian Pacho a prouvé qu’il faudra compter sur lui lors des prochaines échéances, et notamment en Ligue des champions face à l'Atlético mardi soir. Indéboulonnable, Marquinhos a trouvé en Pacho un joueur puissant, qui a su très vite s’adapter aux spécificités du championnat de France. L’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort s’apparente à une très jolie pioche comme l’a reconnu Luis Enrique après la rencontre.

Luis Enrique valide une recrue

« Nous avons trouvé en Pacho un défenseur central, comme nous le savions déjà, de très haut niveau, très jeune mais parfait pour notre philosophie de jeu et notre volonté de presser haut et de laisser beaucoup d’espace dans notre dos » a confié le coach du PSG dans des propos rapportés par Culture PSG

« Son adaptation est beaucoup plus rapide que prévue »

Selon le technicien espagnol, Pacho dispose de qualités évidentes pour s’imposer en France. D’autant que le joueur s’est intégré à une vitesse record au sein de sa nouvelle équipe. « C’est un joueur très puissant dans les duels, il ne commet pas de fautes, il ne prend pas de cartons, il trouve aussi des espaces avec le ballon. Bien sûr, il a une marge de progression sur certains aspects mais il confirme ce que l'on a déjà un peu vu. Il est certain que son adaptation est beaucoup plus rapide que prévue » a lâché Luis Enrique. De quoi faire oublier, aussi, les blessures de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez dans ce secteur.