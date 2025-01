Lionel Messi : Son héritier est déjà au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, le PSG sautait sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi, libre suite à son départ du FC Barcelone. La Pulga aura donc évolué deux saisons au sein du club de la capitale, avant de s’en aller à l'été 2023. Mais même si Messi a fait ses valises, voilà que le PSG aurait dans ses rangs qui se rapproche de l’Argentin.

A l’été 2023, le PSG décidait d’en finir avec le bling-bling, se séparant ainsi de certains de ses gros noms comme Neymar ou Marco Verratti. Le même été, Lionel Messi quittait lui aussi le club de la capitale. Arrivé au terme de son contrat, l’Argentin n’a pas été prolongé au PSG, filant à l’Inter Miami. Et c'est aussi à cet été 2023 que Paris a recruté Kang-in Lee en provenance de Majorque. Le nouveau Messi ?

« Il me fait penser à Messi »

Des airs de Lionel Messi pour Kang-in Lee ? C’est ce qu’a expliqué Maxence Fournel, qui a affronté le Sud-Coréen du PSG ce mercredi. En effet, pour L’Eveil, le joueur d’Espaly a confié : « J’ai pu gratter un maillot ? Oui, j'ai eu celui de Kang-In Lee. Il me fait penser à Messi, il est gaucher, moi aussi. J'aurais préféré celui de Bradley Barcola parce que je suis Lyonnais, mais c'est déjà très bien. Je suis fier d'avoir son maillot ».

« On retrouve des gestes, des mouvements que Messi faisait quand il sortait du Barça »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un rapprochement est fait entre Kang-in Lee et Lionel Messi. En effet, ancien du PSG, David Ginola avait déjà expliqué en novembre 2023 concernant le Sud-Coréen : « En tant que joueur, quand on le regarde, quand on regarde des images de lui, même quand il jouait à Majorque, il y a un pied gauche qui ressemble quand même beaucoup au pied gauche de Messi. Je parle dans la façon de se mouvoir sur le terrain. La façon d’être toujours décalé. Quand il prend ses appuis avec son pied gauche, on retrouve des gestes, des mouvements que Messi faisait quand il sortait du Barça. On attend de le voir éclore et s’épanouir au PSG ».