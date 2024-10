Le vestiaire du PSG donne déjà rendez-vous à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Large vainqueur au Vélodrome, le PSG a humilié l'OM devant ses supporters (3-0). Une nouvelle désillusion pour les Marseillais qui n'ont plus battu leur rival dans leur stade en Ligue 1 depuis 13 ans. Et Vitinha n'a pas l'intention d'en rester là. Le milieu de terrain portugais annonce déjà la couleur pour le match retour au Parc de Princes.

Dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome, le PSG a une nouvelle fois dominé l'OM. Et le score était sans appel (3-0). De nouveau vainqueurs à Marseille, les Parisiens ne semblent pas rassasié alors qu'ils ne se sont plus incliné au Vélodrome en Ligue 1 depuis 13 ans. Et Vitinha assure d'ailleurs qu'il n'a aucune intention que cela s'arrête. Il donne même rendez-vous à l'OM pour le match retour au Parc des Princes.

«C'est très bon de gagner là-bas»

« Oui, ça a toujours une saveur spéciale. Ça fait déjà pas mal de fois que j'affronte Marseille. On a presque toujours gagné, sauf une fois en Coupe de France. Mais toutes les autres fois en Ligue 1, on a gagné au Parc et aussi à l'extérieur. Ca fait plaisir à tous les supporteurs. C'est très bon de gagner là-bas », lâche le milieu de terrain portugais dans une interview accordée à Rothen s'enflamme, avant d'être relancé sur le discours très optimiste des Marseillais avant le match.

«On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose»

« Je pense que ça, c'est plus un sujet pour les gens à l'extérieur de l'équipe. Je sais, j'entends, je vois, j'écoute aussi ce que disent les médias aussi. C'est normal, c'est respectable que vous fassiez votre travail aussi. Mais pour nous ici, c'est la même chose, on vient pour gagner, pour les battre. Et c'est ce qu'on a fait. On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose », ajoute Vitinha. Les Marseillais sont prévenus.