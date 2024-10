Le PSG se rate, un joueur fait un terrible aveu

Jean de Teyssière

Cinq jours après la défaite à Arsenal en Ligue des Champions (0-2), le PSG n’a guère convaincu lors du déplacement à Nice. En clôture de la 7ème journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont été tenus en échec par les Aiglons (1-1) et laissent filer l’AS Monaco en tête du championnat. Un résultat qui s’explique peut-être par un manque d’envie comme l’a expliqué Bradley Barcola après la rencontre.

L’AS Monaco a remporté son match face à Rennes samedi et peut remercier son voisin niçois ce dimanche soir. Pour le dernier match de la 7ème journée de Ligue 1, les Aiglons ont bien réagi après leur claque reçue face à la Lazio en Ligue Europa jeudi (1-4) puisqu’ils ont tenu en échec le PSG (1-1), qui compte désormais deux points de retard sur le leader monégasque.

«On n’était pas dedans en première mi-temps»

Dans des propos tenus après la rencontre sur Dazn et rapportés par Foot Mercato, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, analyse froidement le match nul face à Nice (1-1) : « On n’était pas vraiment dedans en première mi-temps, puis on s’est bien réveillé en deuxième. C’est dommage qu’on ne concrétise pas nos occasions. Comment l’expliquer ? Je ne sais pas, il y a des matches comme ça, c’est toujours difficile de jouer ici. »

«Ce qu’il manque? Plus d’envie peut-être»

« On aurait dû jouer comme lors de la seconde période, et ça aurait été beaucoup mieux. Ce qu’il manque ? Je ne sais pas, plus d’envie peut-être », conclut le talent français. Une remise en question devra vite se faire au PSG, pour reprendre sa marche en avant.