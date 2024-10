PSG : Luis Enrique accusé de sexisme, elle répond cash !

Jean de Teyssière

Le soir de la défaite du PSG face à Arsenal en Ligue des Champions, Luis Enrique avait choqué en ne répondant pas à une question tactique venant de la journaliste Margot Dumont. Si certains ont crié au sexisme, la principale concernée est convaincue qu’elle n’était pas la cible de l’entraîneur parisien, qui s’adressait plutôt à toute la presse.

Suite à la défaite du PSG sur la pelouse d’Arsenal mardi (0-2), la journaliste de Canal +, Margot Dumont, a demandé à Luis Enrique de s’expliquer sur ses choix tactiques, notamment concernant la rigidité du placement de ses hommes. Sa réponse avait alors choqué : « Si je peux vous expliquer mon idée tactique ? Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses, l’équipe a besoin de corriger beaucoup de choses. Mais je n’ai pas l’intention d’expliquer ça. »

Mercato : Les plans du PSG relancés par un transfert à 50M€ ? https://t.co/76M2AJwoP1 pic.twitter.com/D68lgmF38L — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Du sexisme ? Pas du tout !»

Ce dimanche, dans le Canal Football Club, Margot Dumont est revenue sur cet épisode et a réagi à l’idée que cette réponse du coach du PSG était teintée de sexisme : « Du sexisme ? Pas du tout ! Alors là, clairement, il s’adressait à toute la presse et même tous les observateurs du Paris Saint-Germain, ce n’est pas du tout lié au fait que je sois une femme. Je voulais vraiment dire ça. Deuxièmement, ce qu’il faudrait qu’il comprenne, c’est qu’on est un trait d’union entre les acteurs, qu’on a à notre micro, et le public. »

«Ne pas répondre, c’est mépriser le public»

« À un moment donné, ne pas répondre c’est les mépriser et je trouve ça très dommage, poursuit la journaliste. Maintenant, j’aimerais dire une chose, c’est que ça ne va pas m’empêcher de faire mon métier. La prochaine fois quand je vais le voir, s’il y a une question tactique à poser, je la poserai et j’espère que cette fois-ci qu’il répondra. » Luis Enrique avait révélé être prêt à baisser son salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux journalistes, il n’est pas dit qu’il ne fasse pas polémique à nouveau…