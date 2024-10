Une star du PSG face à la police italienne ?

Axel Cornic

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Milan Skriniar a vu sa position se fragiliser, avec Luis Enrique qui ne semble pas être l’un de ses plus grands fans. Mais actuellement ce n’est pas le sportif qui doit l'inquiéter, puisque le défenseur central du Paris Saint-Germain est concerné par une enquête de la police italienne sur son ancien club, l’Inter.

Il devait devenir le patron de la défense, mais Milan Skriniar n’a pas vraiment cartonné depuis son arrivée au PSG. Lors du mercato estival il a même été poussé vers la sortie, sans succès toutefois puisque les Parisiens n’ont trouvé aucun club intéressé.

Skriniar auditionné par la police italienne ?

Depuis la fin du mercato il est revenu dans l’équipe, mais joue encore très peu, étant passé troisième voire même quatrième choix en défense centrale. Mais en ce moment le nom de Skriniar est surtout lié à une affaire de justice en Italie, avec la police qui a ouvert une enquête concernant son ancien club de l’Inter, qu’il a quitté en 2023 pour rejoindre le PSG.

Une rencontre qui date de janvier 2023

Dans les interceptions de la police sur cette affaire concernant des activités mafieuses chez les Ultras de l’Inter ainsi que de l’AC Milan. On apprend notamment que Milan Skriniar a rencontré en janvier 2023 certains chefs des Ultras nerazzurri, qui voulaient connaitre ses projets à quelques mois de la fin de son contrat. D’après les informations de Mediaset, la police italienne souhaiterait savoir pourquoi les dirigeants du club milanais ont autorisé cette rencontre, avec le Slovaque qui aurait d’ailleurs fait l'objet d’intimidations.