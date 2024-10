PSG : Luis Enrique l’a complètement fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur du FC Barcelone, Ivan Rakitic connait très bien Luis Enrique pour avoir évolué sous ses ordres pendant 3 saisons. Le Croate est d’ailleurs revenu sur son expérience aux côtés de l’actuel entraîneur du PSG et cette cohabitation en Catalogne a marqué Rakitic, qui a énormément appris avec Luis Enrique.

Avant d’être l’entraîneur du PSG, club qu’il a rejoint à l’été 2023, Luis Enrique a également officié du côté du FC Barcelone. De 2014 à 2017, l’Espagnol a fait le bonheur du club catalan, raflant tout sur son passage. Ivan Rakitic était alors l’un des joueurs de Luis Enrique au Barça et pendant ces 3 saisons, le Croate a été impressionné.

« Ce n'est pas juste une question de football »

Pour L’Equipe, Ivan Rakitic s’est ainsi lâché à propos de Luis Enrique. L’ex-joueur de Barcelone a alors confié : « Tu ne peux pas imaginer ce que tu peux apprendre de lui avant qu'il devienne ton entraîneur. Ce n'est pas juste une question de football. Par exemple, il s'est très vite intéressé à ma vie, à ma famille, à ce que j'aimais en dehors. Ce sont des détails qui renforcent la relation. Ça peut aussi aider à déceler des problèmes pouvant expliquer des soucis sur le terrain ».

Rakitic a appris « à aimer le football »

« On a passé beaucoup de temps ensemble, dans les voyages notamment. On a rencontré beaucoup de monde... Et à chaque fois c'était quelqu'un de très attentif aux joueurs. La plus belle chose qu’il m’a apprise ? A aimer le football. Et la façon dont il faut se préparer pour jouer au football. Il estime que si tu es prêt à affronter chaque situation, ton match sera plus facile à jouer. Il faut préparer la machine. Savoir que si tu vas à droite sur le terrain, tu sais ce qu'il va se passer, et pareil si tu vas à gauche. Il te donne le plus d'outils possible pour être toujours prêt dans les moindres détails », a développé Rakitic.