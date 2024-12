Le PSG prépare un gros coup avec des stars !

Amadou Diawara

Très proche de plusieurs anciens joueurs du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de lancer un programme XXL dans les prochains mois. En effet, le président parisien envisagerait de réunir des légendes du club pour qu'elles disputent des matchs partout dans le monde, ainsi que des tournées promotionnelles.

Président du PSG depuis le 4 novembre 2011, Nasser Al-Khelaïfi entretient des liens privilégiés avec plusieurs anciennes vedettes du club d'après L'Equipe, qu'elles aient fait partie du projet QSI ou non. D'une part, le natif de Doha est en contact régulier avec Marco Verratti, Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic et David Beckham. D'autre part, Nasser Al-Khelaïfi travaille avec Pedro Miguel Pauleta et Maxwell.

Al-Khelaïfi veut organiser des matchs avec les légendes du PSG

A en croire L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi voudrait aller encore plus loin avec les anciennes gloires du PSG. En effet, le président du club rouge et bleu préparerait un projet colossal pour 2025. Nasser Al-Khelaïfi voulant lancer un programme spécifique dans les prochains mois.

Un projet XXL lancé en 2025 ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aimerait que les anciennes vedettes du PSG se retrouvent pour disputer des matchs dans le monde entier. De surcroit, le président parisien souhaiterait qu'elles fassent des tournées promotionnelles ou qu'elles jouent des rôles d'ambassadeurs sur différents marchés que le club entend développer davantage. Comme indiqué par le média français, le détail du « programme dédié aux joueurs de légende » sera connu en 2025.