Le PSG offre la recrue «parfaite» à Luis Enrique !

Le Paris Saint-Germain a frappé fort l'été dernier sur le marché des transferts en misant notamment sur deux pépites : Désiré Doué (19 ans) et Joao Neves (20 ans). Les deux joueurs prennent de plus en plus de place dans l'effectif de Luis Enrique et plus particulièrement l'international portugais. Interrogé sur ses débuts réussis au PSG, Neves a révélé son secret : le style de jeu de Luis Enrique.

Joao Neves, à tout juste 20 ans, se trouve dans une belle dynamique depuis deux matchs avec le PSG. Il est à nouveau décisif, comme l'attestent sa passe décisive contre le RC Lens la semaine dernière (2-1) et le but du 3-2 en Ligue des champions lors de la réception de Manchester City mercredi soir (4-2).

«Je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici»

De quoi rappeler les statistiques de Neves lors de ses premiers pas en tant que joueur du PSG contre Le Havre (4-1) et Montpellier (6-0) au cours desquels il avait signé trois passes décisives. En pleine forme et comblé sous les ordres de Luis Enrique depuis qu'il a déposé ses valises dans la capitale en août dernier, l'international portugais s'est livré sur sa première partie de saison pleinement réussie à ses yeux.

« Je fais un bilan très positif. La façon dont je me suis adapté, dont on s’occupe de moi, je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici ».

«Le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi»

« Je suis très content d’être ici car le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi, et c’est celui où j’ai le plus de plaisir à jouer ». a tenu à conclure Joao Neves pour PSG TV. Reste à savoir si le milieu de terrain continuera à s'éclater dans l'entrejeu imaginé par Luis Enrique au PSG. Prochain élément de réponse ce samedi soir pour la réception du RC Lens.