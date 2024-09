Le PSG a signé un joueur «fantastique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 pour 50M€ en provenance de l'OL, Bradley Barcola a progressivement réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable du secteur offensif parisien. Et ses partenaires du vestiaire ne tarissent pas d'éloges à son sujet, notamment João Neves et Kang-in Lee.

Déjà auteur de 6 buts en 6 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Bradley Barcola (22 ans) est le nouveau fer de lance de l'attaque du PSG sans Kylian Mbappé. Il faut dire que depuis son arrivée en provenance de l'OL lors du mercato estival 2023 pour 50M€, le jeune attaquant n'a cessé de franchir des étapes en devenant indiscutable dans le onze-type de Luis Enrique, puis en s'installent également en équipe de France. Et Barcola impressionne d'ailleurs ses coéquipiers du PSG...

« Barcola est un joueur fantastique »

Kang-In Lee, interrogé sur BeINSPORTS vendredi soir après la victoire du PSG contre Rennes (3-1), s'est enflammé pour Barcola : « On a préparé ce match pour aller chercher la victoire et on l'a eue. Tous les joueurs défendent, attaquent, on faut tout pour le collectif. On est une équipe soudée. Barcola est un joueur fantastique, mais les autres joueurs aussi. On est une équipe forte et on va s'améliorer », lâche l'international sud-coréen au sujet de son coéquipier.

« Techniquement, c’est fou ! »

Même son de cloche pour João Neves, la recrue portugaise de l'été au PSG, qui s'est exprimé en zone mixte sur les grandes qualités de son partenaire : « Barcola est un très bon joueur. Je suis impressionné par lui, c’est un très bon joueur avec le ballon. Techniquement, c’est fou ! À l’entraînement, j’essaye de défendre sur lui mais c’est compliqué », assure Neves au sujet de Bradley Barcola. Le PSG semble donc vraiment tenir un phénomène dans ses rangs...