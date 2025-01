La nouvelle star du PSG parle enfin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, le PSG a officialisé vendredi soir le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, qui s'engage donc jusqu'en 2029 au terme d'un très long feuilleton qui durait depuis l'été dernier. Et l'attaquant géorgien, qui débarque avec le statut de star du PSG, a enfin livré ses premiers mots à ce sujet.

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier, le PSG était en quête d'un nouveau profil en attaque et s'était directement lancé à la poursuite de Khvicha Kvaratskhelia. Le transfert n'avait pas pu se faire durant le mercato estival, mais il a finalement été bouclé cet hiver, pour 75M€. La fin d'un long feuilleton pour l'ancien maitre à jouer de Naples, qui s'est enfin exprimé sur le PSG et sur son transfert dans le communiqué officiel du club de la capitale vendredi soir.

« Un rêve d’être ici »

« C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs », confie Khvicha Kvaratskhelia, considéré comme la nouvelle star du PSG.

« L'une des plus grandes équipes du monde »

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux », a par ailleurs précisé Kvaratskhelia.