Kvaratshkelia : Coup de théâtre, un club veut plomber le PSG !

Le PSG touche au but dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Si les dirigeants parisiens se veulent prudents, craignant un retournement de situation inattendu, des avancées significatives ont bien été enregistrées ce samedi. L'état-major qatari souhaite boucler cette opération au plus vite pour éviter l'ingérence de certaines équipes, notamment de Manchester United.

On prend les mêmes, et on recommence. Six mois après avoir exploré la piste Khvicha Kvaratskhelia, le PSG est revenu à la charge. Son entêtement pourrait payer puisque Antonio Conte a, plus ou moins, officialisé son départ du Napoli cet hiver. Les discussions entre le club parisien et le joueur se sont poursuivies ce samedi et des « avancées significatives » ont été enregistrées selon une source au sein du PSG contactée par Le Parisien.

Le PSG évoque un dossier « sensible »

Le PSG ne veut pas s’emballer et se montre prudent dans cette affaire jugée « sensible » par une source proche du dossier. Car l’histoire a montré qu’un retournement de situation est possible dans ce genre d’opération XXL. Et celle-ci ne fait pas figure d’exception.

Un club débarque dans ce dossier

Si le PSG fait office de grand favori pour recruter Kvaratskhelia, un club, dont l’identité n’a pas filtré, tenterait le tout pour le tour pour inverser la tendance selon le quotidien. D’autres médias avait indiqué, il y a quelques jours, que Manchester United surveillait sa situation de près. Le PSG a tout intérêt à clôturer cette opération pour s’éviter toute mauvaise surprise.