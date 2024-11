Kolo Muani - PSG : Luis Enrique lâche une grande nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Randal Kolo Muani a enfin obtenu du temps de jeu en Ligue 1. L'attaquant a remplacé Senny Mayulu en cours de seconde période face à Angers et a failli inscrire son troisième but de la saison en toute fin de rencontre. Interrogé, une nouvelle fois, sur la situation de l'international français, Luis Enrique n'a pas voulu l'enterrer.

Randal Kolo Muani a pu se mettre en jambes avant de retrouver l’équipe de France, là où il se sent le mieux, là où il bénéficie de la plus grosse dose de confiance. Face à Angers ce samedi soir, l’attaquant est entré en cours de seconde période. S’il n’a pas marqué, l’international tricolore s’est illustré en touchant le poteau face au but vide de Yahia Fofana.

Kolo Muani rate encore le coche

Cette prestation ne devrait pas lui permettre de retrouver une place de titulaire au PSG. Mais en conférence de presse, Luis Enrique a tenu à lui apporter son soutien, en indiquant que Kolo Muani avait encore un espoir de s’imposer à Paris.

« Je ne me crée pas de barrières »

« (Randal) Kolo Muani a très bien joué aussi en seconde période. Je ne me crée pas de barrières quand je crée mon onze titulaire, je donne la possibilité à certains d'entrer sur le terrain. Si le joueur s'entraîne et prouve sur le terrain, je lui donnerai l'opportunité » a lâché Luis Enrique ce samedi soir.