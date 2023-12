Jackpot pour le PSG ? Le boss sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le PSG affrontera la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions. Sur le papier, le club de la capitale semble avoir hérité du meilleur tirage possible compte tenu des autres clubs présents dans la chapeau 1. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a aucune intention de prendre de haut le club basque pour lequel il a beaucoup d'estime.

Le PSG semble enfin avoir un peu de chance sur un tirage au sort. En effet, deuxième de leur groupe, les Parisiens pouvaient craindre de tomber sur un très gros adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions. Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal ou encore le FC Barcelone étaient tous des rivaux possibles du PSG qui hérite finalement de la Real Sociedad, le meilleur tirage possible sur le papier. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi refuse de s'enflamme et semble craindre le club basque.

PSG - Mbappé : Riolo hallucine à cause de Luis Enrique https://t.co/5n5BJGXTia pic.twitter.com/8a63vId91c — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«La Real Sociedad est un club magnifique»

« La Real Sociedad est un club magnifique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments », assure le président du PSG dans un communiqué publié sur le site du club de la capitale. Un avis partagé partagé par Marquinhos.

Marquinhos se méfie également