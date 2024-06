Jackpot à 800M€ pour le PSG

Amadou Diawara

Le PSG va recevoir une belle enveloppe pour la saison 2023-2024, et ce, grâce aux recettes télé. En tête dans tous les critères établis par le guide de répartition des droits audiovisuels de la Ligue 1, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi devrait encaisser un chèque d'environ 60M€. Ainsi, son budget pour le prochain exercice sera supérieur à 800M€.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, le club de la capitale peut se permettre de « rêver plus grand » . Et grâce au coup de pouce des recettes télé, l'écurie rouge et bleu va pouvoir continuer à être ambitieuse la saison prochaine.

Le PSG empoche 60M€ de recettes télé

Selon les informations de L'Equipe , le PSG va encaisser un très joli chèque d'ici le 30 juin. Alors que le budget pour la saison 2023-2024 sera clôturé à cette date, le club de la capitale devrait empocher environ 60M€ de recettes télé, et ce, parce qu'il est en tête dans tous les critères établis par le guide de répartition des droits audiovisuels de la Ligue 1.

Un budget supérieur à 800M€ en 2023-2024