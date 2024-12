«Insupportable» : Le PSG le fait craquer en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG traverse une période délicate, la victoire sur la pelouse du RB Salzbourg mardi soir (3-0) a fait du bien aux Parisiens qui se relancent dans la course à la qualification. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs affiché son soulagement après la rencontre, mais son discours n'a pas du tout plu à Christophe Dugarry qui s'agace de la communication du PSG.

Mardi soir, le PSG s'est rassuré en s'imposant sur la pelouse du RB Salzbourg (3-0). Une victoire indispensable pour rester en vie en Ligue des champions et ne pas hypothéquer ses chances de qualification. Rien n'est assuré, mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à afficher son soulagement après le match, en profitant même de la situation pour assurer que Luis Enrique est le «meilleur coach du monde». Une sortie que Christophe Dugarry a du mal à comprendre.

«Je trouve que ce sont des phrases inutiles malheureusement»

« Qu’il le pense, qu’il ne le pense pas, à la rigueur, mais explique nous pourquoi tu penses ça. Qu’est-ce que tu trouves que Luis Enrique a apporté à ton club. Si tu veux dire du bien de ton entraîneur, mets en avant ce qu’il a fait de bien. On ne sait pas encore ce qu’il peut se passer dans le vestiaire, avec les joueurs, une élimination, quelles répercussions ça peut avoir. Je trouve que ce sont des phrases inutiles malheureusement », regrette l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«C’est insupportable»

« Ce qui est encore plus énervant, c’est qu’en plus, tu as un entraîneur et un président qui sont constamment dans la comm. C’est insupportable. Avec des phrases qui sortent de leur contexte, qui sont à contre-courant. Le PSG, c’est devenu un club qui fait de la comm pour essayer de te vendre un produit, une marque, une façon de jouer, qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d’autres, mais on essaie de te l’enfoncer dans la gorge. c’est indigeste. Ce PSG est indigeste pour beaucoup de gens », ajoute Christophe Dugarry.