Il signe un record au PSG, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi soir, le PSG l'a emporté face à Montpellier sur sa pelouse (3-0). Une nouvelle victoire pour le club parisien, et notamment pour Marquinhos, qui a franchi une barre symbolique. Le défenseur brésilien a remporté son 300ème match sous le maillot du PSG, toutes compétitions confondues. Il a évoqué ses impressions après le coup de sifflet final.

Le PSG n'a pas été inquiété ce vendredi soir. Le club de la capitale a remporté son match face à Montpellier et prend, provisoirement, la tête du championnat devant l'OGC Nice. Une victoire, qui a une saveur particulière pour Marquinhos.

Il claque la porte du PSG, sa mère dit tout https://t.co/lqrYBEvn8h pic.twitter.com/Tald7zUgER — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

La 300ème pour Marquinhos !

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a remporté son 300ème match sous les couleurs du PSG, toutes compétitions confondues. Il devance de cinq longueurs Marco Verratti, parti cet été. Au micro de PSG TV, le défenseur brésilien n'a pas caché son étonnement.

« Je ne le savais même pas »