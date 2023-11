Il dénonce une erreur de Deschamps avec un joueur du PSG !

Benjamin Labrousse

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps dévoilera le nom des 23 joueurs convoqués en équipe de France pour affronter Gibraltar (le 18) et la Grèce (le 21). Une liste qui devrait sauf surprise être marquée par la première convocation en Bleu de Warren Zaïre-Emery. Mais pour Sébastien Tarrago, le prodige du PSG aurait dû être appelé plus tôt.

L’heure approche. Une nouvelle fois buteur avec le PSG face à Montpellier (3-0) ce vendredi soir, Warren Zaïre-Emery devrait être appelé en équipe de France par Didier Deschamps le 9 novembre prochain. C’est en tout cas ce qu’affirme Le Parisien dans son édition du jour.

«Il n’y a pas de match»

Dans des propos relayés par Foot01 , le journaliste de l’Équipe Sébastien Tarrago estime toutefois que Warren Zaïre-Emery aurait dû être convoqué dès le mois d’octobre par Didier Deschamps : « Je n’ai pas trop compris les arguments exposés par Didier Deschamps le mois dernier concernant Warren Zaïre-Emery pour ne pas le sélectionner. C’est clair que jeudi prochain lors de l’annonce de Deschamps, il sera là. Mais même le mois dernier, quand on voyait la liste des milieux de terrain en équipe de France, il n’y a pas de match. Il est deux crans au-dessus de Kamara et Fofana. L’argument qu’il y avait des matchs importants pour les Espoirs, ça n’existe pas. Les Espoirs sont les Espoirs. Didier Deschamps a pris Malo Gusto, et il est important pour les Espoirs, et il a pris Castello Lukeba. Donc ça prouve qu’il ne se pose pas la question des Espoirs et il a bien raison. L’argument, c'était : « oui il n’aura pas de temps de jeu avec nous » .

«Il faut prendre Zaïre-Emery tout de suite»