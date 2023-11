Luis Enrique hallucine au PSG, «ce n’est pas normal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Âgé de seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery explose tout dans les rangs du PSG et continue de sa montée en puissance depuis son arrivée en équipe première, il y a un an. D'ailleurs, Luis Enrique est bluffé par la qualité du travail effectué au quotidien par son jeune protégé, et il le fait savoir.

Propulsé dans le monde professionnel la saison passée par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery (17 ans) intégrait alors la rotation au sein des milieux de terrain du PSG, encore barré par des cadres tels que Marco Verratti et Danilo Pereira. Mais sous la houlette de son nouvel entraîneur Luis Enrique, le titi parisien explose complètement cette année, devenant titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG et s'étant même imposé comme capitaine dès sa convocation en équipe de France espoirs, au mois de septembre.

« Il est exemplaire, spectaculaire »

Alors forcément, pour lui avoir confié de telles responsabilités en équipe première du PSG, Luis Enrique a forcément été bluffé par les performances de Zaïre-Emery à l'entraînement, et il l'a fait savoir jeudi en conférence de presse : « Tout le monde voit ce qu’il se passe. C’est Christophe Galtier qui l’a découvert. Je l’ai vu jouer la saison passée, dans le couloir, au milieu. Il est exemplaire, spectaculaire, je ne peux que remercier le PSG de nous fournir des joueurs de la sorte », a indiqué l'entraîneur du PSG.

« Pas normal pour un joueur de 17 ans »