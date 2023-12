Il signe au PSG, Luis Enrique va adorer

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Arnau Tenas, qui est arrivé librement et gratuitement en provenance du FC Barcelone. Selon l'ancien formateur du gardien de 22 ans, il est le portier idéal pour Luis Enrique. En effet, Arnau Tenas a un excellent jeu au pied.

Privé de Sergio Rico pendant de longs mois, le PSG a décidé de boucler la signature d'Arnau Tenas. En fin de contrat le 30 juin dernier avec le FC Barcelone, le gardien de 22 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG.

Arnau Tenas signe au PSG

Lancé dans le grand bain ce dimanche après-midi face au Havre - et ce, grâce au forfait de Keylor Navas et à l'expulsion de Gianluigi Donnarumma dès la 10ème minute - Arnau Tenas a fait très forte impression. Interrogé sur le numéro 80 du PSG lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Aureli Altimira a affirmé qu'il était le gardien parfait pour Luis Enrique.

Arnau Tenas est parfait pour Luis Enrique