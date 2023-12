«Ça m’a rendu fou» : Une star du PSG menacée, il hallucine en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, Arnau Tenas a réussi sa grande première avec le PSG. Le portier espagnol a disputé la quasi-intégralité du match contre Le Havre après la nouvelle bourde et l’exclusion de Gianluigi Donnarumma à la 10e minute. Alors que certains s’interrogent sur la place de l’Italien dans la capitale, Jérôme Rothen réfute toute idée de concurrence entre les deux portiers.

Gianluigi Donnarumma s’est encore retrouvé sous le feu des critiques ce week-end après sa sortie raté contre Le Havre provoquant son exclusion. Arnau Tenas est entré à sa place, et pour sa première, la recrue estivale du PSG s’est montrée en grande forme, multipliant les arrêts tout en se montrant habile de ses pieds, qualité essentielle aux yeux de Luis Enrique. Une première réussie poussant certains observateurs et supporters parisiens à s’interroger sur la hiérarchie des gardiens dans la capitale. De quoi interpeller Jérôme Rothen.

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Luis Enrique https://t.co/OE8oXyXnio pic.twitter.com/q3nuHHV40N — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« J’ai entendu ça, et ça m’a rendu fou »

« Vous plaisantez ? J’ai entendu ça, et ça m’a rendu fou , a halluciné le consultant RMC dans son émission ce lundi. Je tiens déjà à le féliciter pour son match, jamais facile de débuter comme ça. Tant mieux, il débute par une victoire alors que le PSG était réduit à dix, il réalise les arrêts qu’il faut, au moins trois avec brio mais aussi beaucoup de réussite. »

« Le PSG ne doit en aucun cas mettre Tenas en concurrence avec Donnarumma »