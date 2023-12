Critiqué au PSG, il peut tout perdre

Axel Cornic

Ce lundi, Gianluigi Donnarumma et sa nouvelle bourde avec le Paris Saint-Germain font beaucoup parler en France, avec son poste de titulaire qui pourrait bien être remis en question, mais cela semble également être le cas en Italie, où de plus en plus de monde réclame un changement au sein de la Squadra Azzurra, dont le Parisien est pourtant le capitaine.

Les choses se gâtent pour Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable dans les cages du PSG. Son expulsion face au Havre en Ligue 1 (0-2) fait énormément parler depuis dimanche et les critiques se font de plus en plus nombreuses à l’encontre du dernier rempart parisien.

Donnarumma dos au mur ?

Surtout qu’Arnau Tenas, qui l’a remplacé au pied levé face au Havre, a plutôt fait bonne impression. De plus, il possède un avantage indéniable sur Donnarumma puisque son jeu au pied colle plus au football prôné par Luis Enrique. Un tel changement serait un véritable désaveu pour l’Italien, qui n’a pas été remis en question au PSG depuis plus d’un an.

En Italie, on veut Vicario

Cette expulsion ne fait pas parler qu’en France, puisqu’en Italie on semble également à avoir de plus en plus de doutes concernant Gianluigi Donnarumma et sa place avec la Squadra Azzurra. Certains médias de l’autre côté des Alpes estiment par exemple que Guglielmo Vicario de Tottenham mériterait plus sa place que le joueur du PSG.