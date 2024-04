«Il ne fait rien», Riolo tacle une recrue du PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique a décidé de titulariser Kang-In Lee contre le Stade Rennais. Après la victoire du PSG en demi-finale de la Coupe de France, Daniel Riolo s'est lâché sur la recrue estivale du club. Et le journaliste français ne s'est pas montré tendre envers Kang-In Lee.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Kang-In Lee. En effet, le club de la capitale a déboursé une somme proche de 22M€ pour arracher l'international sud-coréen à Malaga.

C'est la guerre, nouvelle révolution au PSG ? https://t.co/oK5RuwdbMB pic.twitter.com/Dnplmr7MW6 — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Daniel Riolo s'en prend à Kang-In Lee

Depuis son arrivée au PSG, Kang-In Lee fait de bonnes choses. S'il n'est pas un titulaire à part entière à Paris, il est inclus dans la rotation et fait parfois partie du XI parisien, comme c'était le cas ce mercredi contre le Stade Rennais. Luis Enrique appréciant sa polyvalence. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Kang-In Lee ne mérite pas de débuter des matchs avec le PSG.

«Qu'est-ce que Lee a fait pour mériter d'être titulaire ?»