Il annonce une terrible nouvelle pour le PSG

Alors que le PSG s’apprête à affronter ce mardi soir le Bayern Munich en Ligue des Champions, la forme récente des Parisiens a de quoi inquiéter. Certains ne voient pas les hommes de Christophe Galtier se qualifier à l’issue des deux confrontations contre les Bavarois. C’est le cas de l’ancienne légende de la sélection allemande Lothar Matthaus, qui craint le pire pour Paris.

Le choc de la saison est enfin là pour le PSG. Les hommes de Christophe Galtier font face à leur destin ce mardi soir, en recevant au Parc des Princes, un Bayern Munich époustouflant ces derniers temps. Si à Paris cette rencontre est perçue comme le match pouvant réconcilier les joueurs et leur public, c’est également le cas pour le Bayern, décevant en Ligue des Champions ces deux dernières années. Dans une chronique pour Sky , Lothar Matthaus, illustre joueur du Bayern Munich par le passé (1984-1988, 1992-2000), ne donne que très peu de chance au PSG.

« Le Bayern n’a aucun souci », Lothar Matthaus craint le pire pour Paris

Le recordman de sélection avec l’équipe d’Allemagne (150) livre son point de vue sur ce choc : « Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si vous suivez l'actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le FC Bayern n'a aucun souci en comparaison. Ni Gnabry ni Manuel Neuer et l'accident de ski ne peuvent suivre ce qui se passe autour de l'équipe française » .

Une dynamique en faveur du Bayern