Il annonce un joueur de «classe mondiale» au PSG

Auteur d'une saison en dents de scie avec le PSG, Fabian Ruiz a lancé son Euro de façon très impressionnante. Buteur et passeur décisif, le milieu de terrain parisien a été élu homme du match lors de la victoire de l'Espagne contre la Croatie (3-0). Et Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, n'a pas manqué de se montrer dithyrambique à l'égard de son joueur.

Malgré une saison en dents de scie au PSG, Fabian Ruiz a été le milieu de terrain le plus régulièrement choisi par Luis Enrique pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans les matches importants. Et cela a suffi pour convaincre Luis de la Fuente de convoquer l'ancien milieu de terrain de Naples pour l'Euro. Fabian Ruiz était même titulaire pour l'entrée en lice de la Roja contre la Croatie samedi (3-0). Et il a tout simplement été brillant inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Elu homme du match, le joueur du PSG a été encensé par Luis de la Fuente après le match.

«C’est un joueur de classe mondiale»

« C’est un joueur de classe mondiale et si son nom n’était pas Fabian, on parlerait beaucoup plus de lui. J’aimerais que Fabian soit valorisé, lui qui est un joueur extraordinaire et qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Il a tout et a toujours su tout bien faire », a lâché le sélectionneur espagnol en conférence de presse. De son côté, Fabian Ruiz a également évoqué sa magnifique performance.

Fabian Ruiz flambe à l'Euro