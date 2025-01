«Horrible», la nouveauté du PSG déjà critiquée !

La rédaction

Alors que le PSG jouait son match de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi, les Parisiens en ont profité pour sortir leur nouveau maillot "fourth". Une tenue « faisant écho à l’iconique logo « Wings » de Jordan » qui ne plaît pas à tout le monde. Certains estiment que ce maillot ne représente pas le PSG.

Ce mercredi, le PSG arborait son nouveau maillot "fourth" lors de son match de Ligue des champions face à Manchester City. Un maillot qui suscite des débats, divisant les supporters : certains sont conquis, tandis que d'autres se montrent beaucoup plus sceptiques. Pour certains observateurs du club de la capitale, ce maillot ne reflète pas l'identité du PSG, et le club n'aurait pas dû le porter face aux champions d'Angleterre en titre.

« Ce n’est pas le maillot du PSG »

Daniel Riolo s'est exprimé dans l'After Foot sur RMC au sujet de ce nouveau maillot, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en est pas fan : « Faisons un point maillot. C’est horrible que, sur un match comme ça, le PSG joue avec ce maillot qui ne ressemble à rien. Pourquoi est-il horrible ? Parce que ce n’est pas le maillot du PSG, tout simplement. C’est tout. »

Un maillot à l'image de Jordan

Le PSG avait présenté ce maillot à travers un communiqué : « Le quatrième maillot de la saison 2024/2025 allie élégance et technique. Pour la première fois, un maillot de football a d'abord été imaginé et conçu en manches longues. Orné de motifs d’ailes faisant écho à l’iconique logo « Wings » de Jordan, il symbolise la rencontre du Paris Saint-Germain et de Jordan Brand. »