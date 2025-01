Haaland : L'annonce du PSG qui va régaler les supporters !

Thomas Bourseau

La semaine prochaine, le PSG accueillera Manchester City, vainqueur de la Ligue des champions en 2023. L'occasion pour Willian Pacho de faire un point sur ce choc contre Erling Braut Haaland et d'annoncer, de manière précoce, la qualification du PSG pour la phase à élimination directe.

Le mercredi 22 janvier prochain, le PSG pourrait bien jouer sa survie en Ligue des champions par le biais de la réception de Manchester City au Parc des princes. Avec seulement 7 points à deux journées de la fin de la saison régulière de C1, les hommes de Luis Enrique n'auront pas le droit à l'erreur face aux Skyblues emmenés par un Erling Braut Haaland qui vient tout juste de signer un contrat en or jusqu'en 2034.

«C'est même un plaisir de jouer contre lui»

Pas de quoi faire peur à Willian Pacho qui a annoncé la couleur au serial scoreur norvégien, auteur de 46 buts en 45 matchs de Ligue des champions. « Non, je n'ai pas peur. Je le respecte lui et ses coéquipiers et lui c'est un grand joueur, de très haut niveau. Et c'est même un plaisir de jouer contre lui. Avec la victoire au bout ? Oui, ce serait bien de continuer à bien jouer pour gagner, surtout ce match là ».

«Nous allons nous qualifier sans problèmes»

Le défenseur équatorien recruté pour 40M€ par le PSG l'été dernier a tenu à faire une promesse aux supporters du Paris Saint-Germain sur l'avenir du club en Ligue des champions cette saison en interview pour le média Carré. « Il y a des matchs où nous méritions de gagner. Même si on a manqué de réussite, je jure que nous faisons de notre mieux même si pour l'instant ça n'a pas payé. Mais pour les deux matchs qu'il nous reste, je suis certain que nous allons nous qualifier sans problèmes ».