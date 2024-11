Gros problème au PSG, Luis Enrique a la solution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela ne fait plus aucun doute, le PSG possède de sérieux problèmes de finition en Ligue des Champions. Ce constat s’est affirmé un peu plus ce mercredi soir face à l’Atlético de Madrid (1-2). Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a cependant affirmé que les siens finiraient par dépasser ce manque de réussite en Coupe d’Europe.

Mercredi soir, le PSG a subi une défaite cruelle. Malgré une domination apparente face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le club de la capitale a été vaincu par les Colchoneros. Le manque de réussite des hommes de Luis Enrique commence réellement à se montrer inquiétant, tandis que le coach espagnol a lui-même reconnu une grande frustration à ce propos.

« Ça ressemble à une mauvaise blague »

« À dire vrai, la responsable de la création de 50 occasions de but c'est l'équipe et le responsable de tout, c'est l'entraîneur. J'assume tout. Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe continue de créer des occasions. C'est très difficile d'expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Je me sens très mal. Comme les joueurs, il faudra analyser avec la tête froide et rebondir. Nous avons besoin de 20 occasions, l'adversaire éternue et il marque. Il faut se relever et tenter... », déclarait ainsi Luis Enrique au coup de sifflet final.

« On accepte le fait qu'il y a un blocage dans la finition »

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a une fois de plus abordé le sujet des problèmes de finition des siens. « Les émotions vont tout absorber. Le résultat va faire en sorte que tu ne vois rien de positif. Plus il y a de difficultés, mieux c'est. Je me sens bien. J'essaie de voir tout ce qu'il y a de positif. On accepte le fait qu'il y a un blocage dans la finition, de manière générale, pas seulement un joueur. Cela concerne tous les joueurs. Il faut dépasser ça, par la confiance. Il faut créer des situations plus claires, avec une mentalité collective. C'est un projet de moyen et long terme, il y aura des hauts et des bas. C'est un terrain marécageux en Ligue des champions. La situation est délicate et on doit la résoudre », a affirmé Luis Enrique.