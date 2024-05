Grande première au PSG ? Ils annoncent la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a l'occasion de remporter un nouveau trophée cette saison. Après le titre de champion de France, le club parisien a l'occasion de soulever la Coupe de France. Une compétition qui a toujours échappé à Nuno Mendes, mais aussi à Vitinha. Les deux Portugais ont hâte d'en découdre ce samedi, face à une solide équipe lyonnaise.

Le PSG n'est pas encore en vacances. Avant de profiter de la plage, les joueurs vont devoir disputer la finale de la Coupe de France. Prévu samedi à Lille, ce match opposera les champions de France à l'OL, auteur d'une remontée fantastique en Ligue 1. Une victoire permettrait au PSG de remporter une quinzième Coupe de France. Mais pour Nuno Mendes et Vitinha, ce serait une grande première.

Des joueurs veulent remplir leur armoire

Les deux joueurs portugais n'ont encore jamais soulevé ce trophée historique. « C'est un titre que je n'ai pas réussi à gagner. Mais je pense qu'on va tout faire samedi pour gagner cette coupe. Et je pense que c'est le plus important. Vous savez les coupes, c’est un des plus beaux trophées en France, un peu comme j’ai pu le connaitre au Portugal. Et j’ai vraiment envie de la gagner » a lâché Nuno Mendes. Vitinha aborde, aussi, ce rendez-vous avec beaucoup de sérieux. « Moi aussi je veux gagner cette coupe parce que c’est un trophée spécial. C’est la Coupe de France ! Et puis ce sera ma première finale dans cette compétition, et ça me tient à cœur » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à PSG TV.

Le PSG se méfie de l'OL