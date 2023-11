Grand retour au PSG, Luis Enrique annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le mois de septembre, Marco Asensio est enfin de retour avec le PSG. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui apprécie grandement l'ancien joueur du Real Madrid qu'il a utilisé en faux-neuf en début de saison. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a d'ailleurs présenté son projet avec l'international espagnol.

Arrivé libre en provenance du Real Madrid cet été, Marco Asensio s'est toutefois rapidement blessé avec la sélection, dès le mois de septembre. Une blessure au pied qui l'a tenu éloigné des terrains depuis environ deux mois. Mais son retour avec le PSG se précise et Luis Enrique s'en réjouit.

Asensio de retour

« Il a bien récupéré au niveau médical. Il doit maintenant retrouver son état de forme maximal. Il a repris en partie à l’entraînement, mais n’a pas fait toute la séance avec le groupe. Il a été blessé presque deux mois, donc il a besoin de temps pour se relancer. Mais je suis ravi de compter sur son retour. Il est un joueur versatile, capable de jouer à plusieurs postes. Je rappelle que nous voulons 11 défenseurs et autant d’attaquants. Ce qui nécessite des joueurs comme lui », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

Luis Enrique évoque l'utilisation d'Asensio