Droits TV - DAZN : L'offre du PSG que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, le clash entre DAZN et la Ligue de football professionnel impacte la stabilité financière des clubs de l'élite et de Ligue 2. Le diffuseur principal qu'est la firme britannique refuse de allouer un versement de 35M€. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce personnelle qui serait idéale pour lui, mais pas pour le reste des clubs de l'élite. Explications.

Depuis la semaine dernière, une crise financière de la plus haute importance frappe le football professionnel français. Et pour cause, DAZN qui se trouve être le diffuseur principal de la Ligue 1, partageant les droits avec beIN SPORTS, refuse catégoriquement de payer un nouveau versement à la Ligue de football professionnel. De quoi faire créer un trou de 35M€ qui a un impact important dans les caisses de certains clubs de l'élite du football français. Afin de remédier à cette situation, la Ligue a réuni un nouveau conseil d'administration ce lundi soir. La décision d'utiliser le fonds de réserve aurait été prise selon RMC Sport.

Une chaîne 100% PSG, «la meilleure chose à faire» pour Al-Khelaïfi

De quoi soulager les clubs se trouvant en délicatesse financière. Et maintenant ? Les discussions sont toujours d'actualité dans l'optique de trouver une solution au problème des droits télévisés de la Ligue 1. Plusieurs présidents de clubs se sont exprimés pendant cette réunion en visio.

Il semble que ce fut entre autres le cas de Nasser Al-Khelaïfi. Le patron du PSG n'a pas caché à l'assemblée que si seul son propre intérêt comptait, la solution idéale serait de mettre en circulation une chaîne spécifique au Paris Saint-Germain. Ce qui serait « la meilleure chose à faire » selon ses propos relayés par RMC Sport.

Al-Khelaïfi cultive le désir de trouver une «solution pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs»

Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi oeuvrerait pour le bien commun. C'est pourquoi le président du PSG a persisté et signé : le football professionnel français doit trouver une « solution pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs, y compris pour la Ligue 2 ». Le message du Paris Saint-Germain est passé.